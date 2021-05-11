Три Алферовы на одном фото: жена Бероева запечатлелась в ресторане с мамой и 99-летней бабушкой

Ксения призналась, что испытывает счастье, когда ее родственницы рядом.

Уже несколько поколений россиян очарованы актрисами с фамилией Алферова. В советское время мужские сердца были покорены большеглазой Констанцией из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера», которую мастерски сыграла Ирина Алферова. Позже историю отечественного кино украсила своим появлением дочь знаменитости Ксения Алферова. И только увидев Ксению Архиповну Алферову, становится понятно у кого артистки переняли запоминающуюся внешность с выразительным взглядом.

Сейчас маме Ирины Алферовой и бабушке Ксении Алферовой уже 99 лет, но она все еще полна сил и энергии, часто встречается со своими близкими и друзьями и даже посещает светские мероприятия. Накануне всех трех родственниц запечатлели на одном снимке в одном из ресторанов Москвы.

«Счастье, когда две самые любимые и родные женщины рядом! Мама и Бама!» — написала под фото жена Егора Бероева.

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