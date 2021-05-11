В дымчато-белых тонах: Муцениеце вслед за Лопыревой облачилась в актуальное вязаное платье

Александр Рогов озвучил тренд этого сезона – вязаные вещи. По словам стилиста, в моде практически все наряды из трикотажа, чем крупнее и примитивнее вязка – тем лучше. Особенно актуальны те варианты, которые похожи на труд бабушек.
Российские звезды поддержали это течение. Помимо обычных вариантов вроде кофт они не забыли про вязаные платья. К примеру, в трендовом вязаном платье в Дубае уже отметилась Виктория Лопырева, выбрав модель макси с акцентом в виде широкого пояса.
Вслед за ней в модном платье появилась на шоу СТС «Кино в деталях» и Агата Муцениеце. Она остановила свой выбор на варианте мидакси, выделив талию красным ремешком. Примечательно, что и модель, и актриса облачились в наряды дымчато-белых тонов.
«Очень красиво и нежно! Агата — прелесть!», «Какое потрясающее платье», «Какие вы красивые и одухотворенные! А ваше платье, Агатаааа! Огонь», — отреагировали на обнародованное в Сети фото в вязаном платье ее фолловеры.