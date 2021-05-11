«Переоценка ценностей»: Волочкова призналась, что разочаровалась в своем таинственном бойфренде

В то время как многие звезды уже завершили свой отпуск и вернулись домой, балерина Анастасия Волочкова даже не думает заканчивать отдых. Звезда сцены уже две недели пребывает на Мальдивах, куда улетела со своим таинственным любимым Олегом.

Своего мужчину Волочкова тщательно скрывает. Более того, ранее она призналась, что даже не знает, чем он занимается. Хотя провстречалась с ним 9 месяцев и даже собиралась за него замуж. Правда, в канун своего 45-летия, который артистка отмечала в январе, балерина объявила о расставании с Олегом и до самого мая про него не вспоминала. А вот перед Мальдивами обрадованно поведала фанатам, что они помирились.

Но, судя по новому сообщению Волочковой, которое она оставила в своем микроблоге, отношения балерины и Олега не выйдут на новый уровень. Скорее всего, дело и вовсе идет к расставанию.

«Я поплакала от разочарования…», — сообщила звезда. – «Зачастую я спешу видеть в мужчине те качества, которыми он не обладает, к сожалению… Приходится эти качества «рисовать..». А когда открываются глаза и понимаешь, что эти краски и кисти только в твоих руках, хуже не становится. Просто происходит очередная переоценка ценностей…»

Волочкова отметила, что в мужчине ей важны благородство и мужество. По всей видимости, ее Олег ими не наделен.

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