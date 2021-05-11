«Открываем сезон»: Нетребко похвасталась цветущей террасой в своей венской квартире

Оперная дива Анна Нетребко уже давно переехала на постоянное проживание в Австрию. В своей венской квартире, в период первого локдауна в Европе, звезда своими руками обустроила террасу с видом на собор Святого Стефана. Большая территория под открытым небом постепенно преображалась – певица выкрасила стены, высадила цветы и растения, расставила мебель.

С наступлением весны Нетребко снова вдохнула жизнь в свою террасу. К тому же, здесь уже давно все красиво и буйно цветет: распустились бутоны, зашелестела листва, и не хватает только небольших штрихов в виде удобных стульев, гамака, качелей и мягких зон. И певица накануне все это обустроила.

«Сегодня мы открываем сезон», — объявила после этого звезда. – «Наша терраса готова! Какое счастье! Все мои цветочки растут, и оливки, все просыпается от зимней спячки. Главная наша новая зеленая комната!».

От слов Нетребко перешла к делу – вечером созвала друзей и подруг и организовала вечеринку с бенгальскими огнями, гирляндами и застольем.

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