Пир во время чумы: Гордон призвала Киркорова быть скромнее и подумать о больных детях

Операция Ольги Бузовой, подробностей которой звезда решила не разглашать публике, развязала целую словесную баталию среди отечественных звезд в Сети. Ведущая и юрист Катя Гордон критически высказалась в своем Instagram по поводу таинственного лечения певицы.

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Она считает, что рассказывать о таких случаях звездам нужно до конца, без претензий на пиар, кроме того, из-за таких недосказанностей, уверена знаменитость, у публики распаляется воображение и появляются различные теории вроде «передоза» после дня рождения Филиппа Киркорова.

Король российской эстрады не заставил себя долго ждать. В личном блоге Кати он написал развернутый комментарий, назвав юриста «кокосовым экспертом». За Ольгу Бузову также вступилась и певица Слава, которая заметила, что не все диагнозы хочется разглашать.

Вполне логично, что Катя Гордон тоже не промолчала в ответ. Она заявила, что ее пост имел несколько иной акцент.

«Я, повествуя о страданиях Ольги Бузовой на камеру после наркоза с таинственным диагнозом, сокрушалась о том, что стольких заголовков не выйдет по поводу мрущих по России детей. Я и сейчас, Филипп, искренне сокрушаюсь, что вниманию сумкам «Луи», одеждам и, как вы говорите, «королевским столам», вы уделяете больше нежели мученически умирающим детям и абсолютно нищим простым людям», — сказала она.

Катя назвала день рождения музыканта «пиром во время чумы» и заметила, что лично у нее нет времени и желания устраивать такие тусовки и участвовать в них. И предложила артисту вместе с ней пройти тест на содержание наркотических веществ в их крови.

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