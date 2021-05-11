Равшана Куркова в трендовой кофте цвета свежей травы отправилась на отдых за город

Этой весной зеленый цвет стал настоящим фаворитом сезона. При этом, заверяет Эвелина Хромченко, актуальны как приглушенные его тона вроде оттенка спелой груши, так и яркие наподобие «сочной липы» и даже неоновые варианты.

В тренде и оттенок свежей травы, который выбрала для своего отдыха за городом актриса Равшана Куркова. Звезда примерила в этом цвете худи. Ведущая «Модного приговора» на Первом канале замечала, что эта кофта с капюшоном не только моментально делает образ актуальным, но и молодит его. В настоящий момент, заверяет фэшн-эксперт, эта одежда уместна не только в спортивных залах или на пикнике, но и в публичных местах. Нужно лишь добавить в лук что-то деловое или гламурное.

Отметим, что в качестве аксессуара Равшана примерила очки во флуоресцентном оттенке салатового. По словам стилиста Александра Рогова, зеленые тона актуальны не только в одежде, но и считаются хитом этого сезона в аксессуарной группе.

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