«Плавали с такой?»: Джиган на мальдивском снорклинге повстречал огромную акулу

Этой весной семья рэпера Джигана решила снова отдохнуть на Мальдивах. Но на сей раз музыкант с женой Оксаной Самойловой решили разнообразить отпуск и провести его не на одном из райских островов, а в плавучем «отеле» — на яхте, дрейфующей посреди океана.

Одним из развлечений для немало повидавшего Джигана стал снорклинг. Неподалеку была замечена китовая акула, и музыкант во что бы то ни стало захотел с ней встретиться. И после заката ему это удалось. Во время очередного заплыва с женой они наблюдали, как подводная громадина изволила отобедать, раскрывая свою внушительную пасть.

«Наконец-то попалась! — подписал видео, которым поделился в микроблоге, Джиган и обратился к фолловерам: — Плавали с такой акулой?»

Кроме шуток про афигенный хавчик, которым мог бы стал Джиган, некоторые в комментариях написали, что вряд ли бы осмелились совершить такой заплыв, как рэпер.

«Очуметь! Я бы не стала с такой плавать… Страшно… Я поражаюсь вашей неугасаемой смелостью», «Чекануться, какая она огромная!!! А вы очень смелые люди», «Невероятно!», «А если она проглотит?» — вопрошали подписчики.

Отметим, что китовая акула — это крупнейшая из современных рыб. Ее максимальный размер достигает 12 метров, встречались экземпляры и до 18, и даже 20 метров. Причем эту подводную обитательницу называют самой доброй из акул.

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