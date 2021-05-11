«Породистая, талантливая»: Лютаева трогательно поздравила знаменитую дочь с днем рождения

Актриса Агния Дитковските 11 мая отмечает 33-летие, одной из первых поспешила ее поздравить мама Татьяна Лютаева. В личном блоге звезда фильма «Гардемарины, вперед!» написала трогательные слова в адрес именинницы.

«Мой космос, такая разная, породистая, глубокая, талантливая, умеющая любить и заботиться, не идущая за толпой, слышащая тишину. Как говорит твой брат Доминик Раманаускас: «Девушка должна понимать юмор, желательно черный». Вот это тоже есть в тебе… Как ты впитываешь дар, как ты учишься! Спасибо Леше Серебрякову! Великий партнер! Работать с тобой — подарок, но пока… я рожаю тебя… с рождением, моя гордость и любовь! Агнюха, Агния, доченька! Будь счастлива!» — сказала артистка.

Отметим, что жизнь Агнии действительно отличается от той, что ведут многие другие отечественные звезды. Исполнительница главной роли в фильме «Жара» старается не переводить личные события в разряд публичных.

Она редко появляется на светских тусовках, практически не показывает своих детей и до сих пор скрывает, кто является отцом ее второго сына, который появился на свет в 2017 году. Первый наследник Агнии Дитковските, Федор, напомним, родился в 2014 году в браке с Алексеем Чадовым. Пара разошлась в 2015 году.

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