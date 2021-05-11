«Я родила здесь Георгия»: Гузеева наткнулась на дом в Петербурге, где прошла ее молодость

Актриса провела несколько дней в путешествии по Северной столице.

Пока многие знаменитости принимают солнечные ванны на пляжах Арабских Эмиратов и Мальдив, актриса и телеведущая Лариса Гузеева проводит отпуск в Санкт-Петербурге. Туда звезда экрана отправилась с дочкой и подругой.

Наблюдая красоту города и его достопримечательности, Гузеева не скрывала восторгов и признала, что Санкт-Петербург – это лучший город мира. А позже наткнулась на дом, в котором, как оказалось, прожила много лет.

«Не поверите, я сейчас в доме, в котором прожила много-много лет! Я родила здесь Георгия», — показала многоэтажку актриса.

Гузеева призналась, что созерцание некогда родного жилья привело ее в восторг, даже ком подкатил к горлу. Именно в этом доме актриса прожила много лет и в 33 года впервые стала матерью.

Ее первенец появился на свет от отношений с грузинским актером Кахой Толордавой. Они познакомились в Тбилиси на съемках, и актриса до последнего месяца беременности продолжала съемки.

К слову, брак с Толордавой Гузеева все-таки зарегистрировала, но буквально за считанные дни до родов. Да и ненадолго – вскоре после появления малыша они с Кахой развелись. А потом звезда «Жесткого романса» переехала в Москву, где вышла замуж за своего давнего друга Олега Бухарова, и он стал отцом ее второго ребенка – дочери Ольги.

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