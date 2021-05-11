Наталья Подольская устроила дефиле по улицам Москвы с модной сумкой-дублером Prada

Певицу Наталью Подольскую многие помнят исключительно с длинными волосами. Однако за время беременности ее роскошные локоны несколько истощились, о чем она сообщила подписчикам в личном блоге.

Решила проблему звезда радикально – сделала стрижку чуть ниже плеч. Результатом артистка осталась очень довольна и с удовольствием продемонстрировала его в Instagram.

«Долой истощенные концы. Здравствуй, обновленная я», — заявила она.

Чувствуя радостные эмоции, певица устроила в новом образе небольшое дефиле по улицам Москвы, снимая себя на камеру для микроблога. При этом Наталья не забыла про актуальный лук с жакетом оверсайз и белой рубахой.

В качестве аксессуара Подольская выбрала крупные солнцезащитные очки с украшением в виде цепочки и модную сумку-дублер Prada. О них ранее рассказывала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала.

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