Как будто ничего: беременная Арзамасова смогла скрыть округлившийся животик под пальто-рубашкой

26-летняя актриса театра и кино Елизавета Арзамасова счастлива в браке с 47-летним олимпийским чемпионом, продюсером Ильей Авербухом. Они поженились в прошлом году спустя несколько лет отношений, которые тщательно скрывали.

А вот «интересное положение», в котором пребывает молодая жена, звезды скрывать не стали. Они лично объявили поклонникам о том, что Елизавета ждет первенца.

больше по теме Скрыть сложно: беременная Арзамасова не смогла застегнуть пальто на животике Актриса ждет первенца от Ильи Авербуха.

Девушка, несмотря на солидный животик, ведет активный образ жизни, ездит на гастроли, выходит на сцену, а также занимается общественной работой. На майские праздники актриса тоже не сидела дома. Они с мужем и коллегами по спектаклю отправились в Тверскую область, чтобы посетить мемориал советскому солдату.

Для памятных фотографий беременная жена Авербуха позировала в трендовом пальто-рубашке длины миди. Фасон оверсайз скрыл округлившийся животик, поэтому по снимку можно и не понять, что девушка в положении.

«Елизавета, Вы потрясающая!». «Красотка», «Лизонька! Спасибо, что ты есть!», «Лиза, какая вы светлая девушка!!! Здоровья вам и легкой беременности!!!», — пожелали Арзамасовой в комментариях.

Для Авербуха наследник (или наследница), которого носит под сердцем Арзамасова, станет вторым ребенком. У него есть 16-летний сын Мартин от Ирины Лобачевой, который проживает с отцом, и у которого сложились хорошие отношения с молодой мачехой.

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