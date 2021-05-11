Принцесса пустыни: Барановская в чалме, халате и шароварах украсила лицо бургой из цепей

Телеведущая отдыхает в Иордании, где посетила одно из семи чудес света — Петру.

Майские каникулы многие звезды решили провести у моря, улетев в жаркие страны. А телеведущая Юлия Барановская продолжила выбирать менее заезженные варианты направлений и на сей раз улетела с детьми в Иорданию. Компанию ей составил старый друг Юрий Столяров, с которым они уже побывали на Байкале и на Севере.

Одной из достопримечательной, которую первым делом посетила звезда экрана в арабском государстве, стала Петра — город в самом сердце пустыни Вади-Рам, построенный более двух тысячелетий назад.

Здесь красотка не только познакомилась с историей одного из семи чудес света современности, но и прогулялась по каменным улицам, побывала в постройках, вырезанных из скал. А еще устроила тематическую фотосессию, сменив несколько нарядов.

Один из образов, который примерила на себя Барановская, оказался исполнен в арабском народном стиле. Струящийся легкий костюм, скрывающий тело от зноя, состоял из длинного халата, широких шароваров и чалмы на голове из парчовой ткани.

Лицо скрыло национальное украшение местных женщин бурга — маска из свисающих по всей нижней половине металлических цепочек. Получился эффектный образ, в котором Барановская стала подобна принцессе пустыни.

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