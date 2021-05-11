Брежнева показала на редком снимке старшую сестру, которая давно живет в Европе

Вера Брежнева показала в Instagram редкое фото своей старшей сестры. Галина Галушка уже много лет живет в Греции с мужем и двумя дочками, не ведет светского образа жизни и предпочитает закрывать социальные сети. Поэтому увидеть ее поклонникам певицы удается нечасто.

В этот раз артистка сделала исключение и опубликовала в stories сразу два снимка сестры. На кадрах девушки наслаждаются водными процедурами и веселятся в одной девичьей компании. Как оказалось, Галина празднует день рождения, что и послужило поводом для обнародования снимков.

«44 – не возраст. Пусть будет крепким здоровье, чтобы мы чаще виделись. И чтобы у нас были причины почаще улыбаться», — написала в микроблоге Брежнева.

Отметим, что у Веры всего три сестры: Галина, Анастасия, Виктория. Старшая родилась 10 мая 1977 года, младшие-близняшки — 22 декабря 1984 года. Виктория была женой Александра Цекало с 2008 по 2018 год. Ранее мы писали о ее детях, которых впервые за долгое время показали широкой публике.

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