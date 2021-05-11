«Стройная, нежная, женственная»: певица Жасмин в купальнике скрыла фигуру салатовой накидкой

Как и многие коллеги по сцене, красавица отдыхает на одном из зарубежных курортов.

Майские праздники и выходные пролетели очень быстро, но кто-то из знаменитостей успел устроить себе настоящий отпуск и как следует отдохнул. Среди таких — семья певицы Жасмин. Где именно отдыхает исполнительница, она не сообщила, зато поделилась фотографией в купальнике.

На снимке Жасмин позирует в черном монокини, поверх которого надела салатовую накидку. «Май — время новых мечтаний», — подписала снимок певица.

Несмотря на то, что звезда скрыла фигуру, насколько возможно, подписчики все равно увидели женственный силуэт и его изгибы и не смогли промолчать:

«Прекрасная Жасмин!», «Очень красивая», «Фигура просто потрясающая, стройная, нежная, женственная», «Выглядите как всегда шикарно», «Шикарный образ, красоточка», «Тут я вам лет 18 дам», — пишут некоторые.

А вот Анастасия Волочкова, которая отдыхает на Мальдивах, в отличие от Жасмин не скромничает и уже показала все свои бикини, что прихватила в отпуск. Некоторые снимки показались поклонникам настолько неуместными, что балерина даже удалила их.

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