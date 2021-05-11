«Я в моменте»: Бузова в лавандовом худи запечатлелась на набережной с букетом сирени

Не так давно поклонники Ольги Бузовой всерьез переволновались – их любимица внезапно пропала с инстарадаров и не выходила на связь почти сутки. Оказалось, у девушки не все ладно со здоровьем, она попала на операционный стол, после чего долго приходила в себя после наркоза.

Проведя несколько дней в больнице, телеведущая отправилась на амбулаторное лечение домой. Весь праздничный день 9 Мая красотка провела в четырех стенах, и лишь после него стала понемногу выходить на улицу.

Накануне она прошлась по набережной на закате солнца в лавандовом зуди и брюках в тон, позируя с букетом яркой сирени. «Я в моменте», — призналась красотка, а поклонники порадовались в комментариях, что жизнь их кумира налаживается.

«Красивый момент», «Здоровья тебе, мы тебя любим», «Олечка, здоровья тебе огромного! Ты просто умничка! Так держать», «Оля, ты такая красивая!», — пишут некоторые.

Что именно произошло с ней, Бузова не спешит рассказывать. Многие хейтеры обвиняют певицу в попытках пиариться на пустом месте – якобы, с ней все в порядке, а эпизоды с больницей – постановочные.

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