Женственно и модно: Стеша Маликова в розовом платье поддержала тренд на цветочный принт

В начале сезона фэшн-эксперт Эвелина Хромченко рассказывала, что именно такой узор нынче очень актуален.

Сезон весна-лето в этом году богат на яркие тренды. Регулярно о них, в частности, рассказывает Эвелина Хромченко в программе «Модный приговор». Один из актуальных принтов, на который следует обратить внимание модницам, — это цветочный. Поскольку он идет всем, нужно лишь подобрать «свой», а также подчеркивает женственность его обладательницы.

Одним из трендовых среди цветочных рисунков являются очень нежные цветы, ассоциирующиеся со стилем «леди лайк». Именно его поддержала известная модница Стеша Маликова, дочка знаменитого певца и композитора. Сейчас юная леди отдыхает на Мальдивах с папой, но про наряды не забывает, ежедневно выгуливая все новые комплекты.

На этот раз Стеша Маликова предстала в силуэтном платье с пышной внизу юбкой и длинными рукавами. Платье украсили розовые пионы, и весь образ Стеши в результате получился очень женственным и нежным.

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