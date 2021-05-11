Итальянские каникулы: Орбакайте похвасталась отелем, в котором остановилась на побережье Адриатического моря 

Благодаря многодневным майским выходным, многие отечественные звезды устроили себе полноценный отпуск за границей. Дмитрий Маликов с семьей отдохнул на Мальдивах, балерина Анастасия Волочкова с таинственным бойфрендом продолжает наслаждаться райской атмосферой острова. Как и Ирина Дубцова с мамой и сыном.

Кристина Орбакайте давно живет на две страны с мужем и дочкой – Россию и США. На майские она не стала прилетать в Москву, а предпочла отдохнуть в Италии. Правда, прилетела она на родину Петрарки и Данте уже под занавес праздников, когда курорты Адриатического моря опустели.

Старшая дочка Примадонны остановилась в Риччоне. Более того, знаменитость показала, в каком отеле остановилась. Это пятизвездочный белоснежный замок в итальянском стиле, утопающий в зелени. Здесь наследница Пугачевой намерена отдохнуть несколько дней.

Ранее свой отель в Дубае показывала Лера Кудрявцева. Звезда поселилась в фешенебельной гостинице Versace, исполненной в стиле итальянской роскоши.

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