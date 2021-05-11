Том Круз отрекся от наград «Золотого глобуса» и вернул свои статуэтки

Это произошло на фоне обвинений организации в расизме, а ее членов – в харассменте.

Вторая по престижу после «Оскара» кинонаграда вручается уже более полувека. Впервые ее присудили в 1944 году, а среди выдающихся обладателей заветной «золотой планеты» такие деятели киноиндустрии, как Мерил Стрип, Джек Николсон, Френсис Форд Коппола, Оливер Стоун, Леонардо Ди Каприо.

Есть несколько наград и у голливудского актера Тома Круза. Он обладатель трех «глобусов», от которых накануне решил отречься и вернул в HFPA, пишет портал lenta.ru, – Голливудскую ассоциацию иностранной прессы, которая и присуждает кинопремию. Это произошло на фоне скандальных расследований о финансовых махинациях и обвинений харассменте и расизме, которые были предъявлены ассоциации.

Пока Круз первый, кто таким жестом доказал свою нетерпимость к происходящему. Ранее голливудская актриса Скарлетт Йоханссон обвинила членов ассоциации в сексуальных домогательствах. Расизм, по мнению общественников, в HFPA проявился в том, что из 87 человек, входящих в состав ассоциации, нет ни одного темнокожего.

Добавим, что премия «Золотой глобус» проходит ежегодно в январе и считается второй после «Оскара» престижной кинонаградой. Сейчас Amazon и Netflix требуют провести в ассоциации преобразования либо закрыть с позором навсегда, одновременно отказавшись транслировать церемонию в 2022 году.

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