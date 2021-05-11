«Любовь моя!»: Арсений Шульгин спустя три дня разлуки встретился с четырехмесячной дочкой

Младший сын певицы Валерии и его жена улетали на праздники за границу.

Многие знаменитости провели длинные майские входные на курортах. В основном, селебрити выбирали Дубай, но некоторые предпочли и Мальдивы. КЕ примеру, Анастасия Волочкова продолжает наслаждаться райским отдыхом на любимом курорте в Индийском океане, причем, не одна, а с таинственным возлюбленным.

больше по теме Оделась в белое: Волочкова отправилась в ресторан в топе с перекрестными бретелями и шортах Балерина отдыхает с таинственным возлюбленным на Мальдивах.

Уединились на отдыхе и молодые родители – Арсений и Лиана Шульгины. Пара решила устроить себе романтический отпуск и улетела в Арабские Эмираты. Они выбрали Абу-Даби и совершили трип по отелям, ежедневно заселяясь в новые места.

Спустя три дня, на которые улетали влюбленные, они возвратились домой. Здесь их ждала четырехмесячная малютка Селин, от которой они решили отдохнуть. Но, кстати, неожиданно для себя тосковать по наследнице они стали буквально в первый же день. И по возвращении в Москву первым делом кинулись к дочке.

«Ты мое золото, ты ж мое золото! Любовь моя!», — приговаривал соскучившийся отец, гладя дочку по крохотной ручонке.

Напомним, Арсений Шульгин – младший ребенок певицы Валерии. Ему 22 года, прошлым летом он женился на 22-летней Лиане Волковой, отношения с которой строил один год.

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