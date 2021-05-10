«Какова красота»: Брежнева в мини-платье с рукавами-фонариками запечатлелась на яхте с мамой в Италии

Вера Брежнева обычно много работает. Она привыкла к частым перелетам. Но и-за пандемии певица сделала большой перерыв в гастролях. Более того, она впервые за долгое время смогла несколько месяцев провести с семьей. Теперь артистка старается регулярно видеться с родными. В феврале она отдохнула в Дубае с сестрой. Туда приезжала и ее старшая дочка Соня, которая живет в Калифорнии.

А вот майские праздники Вера проводит в Италии. На днях она сначала показала часть своего особняка, а потом покрасовалась на крыльце в саду. Певица хвасталась не только солнечной погодой, но и отличным настроением. А 9 мая она устроила морскую прогулку для себя и своей мамы Тамары Витальевны. Артистка запечатлела себя на яхте в черном мини-платье с рукавами-фонариками и разрезом в области талии.

«Какова красота», — написала звезда.

На палубе сидела и ее родительница. Женщина предстала в укороченных брюках и белой блузке. На плечи она накинула черный джемпер. Вера таким образом поздравила Тамару Витальевну с Днем матери, который в Украине и США отмечают 2 воскресение мая. Певица насладилась красивыми видами и теплой погодой. Не исключено, что с ней была и дочка Сара. 11-летняя девочка тоже отдыхает с артисткой в Италии.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что Брежнева очень похожа на маму. К слову, на следующий день певица вернулась в родной Киев. Там она посетила ресторан, где увиделась с близкими. Она призналась, что это хорошо провела время в красивом месте.

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