«Редчайший кадр»: Волочкова прикрыла тело полупрозрачным халатом

Отпуск Анастасии Волочковой и ее возлюбленного по имени Олег продолжается. Пара отдыхает на Мальдивах, куда на этот раз улетела почти спонтанно. Об этом балерина рассказывала в своем микроблоге. Там же она активно делится кадрами, на которых обычно позирует либо в бикини, либо сидя на шпагате. Но на этот раз блондинка оставила довольно редкое фото. Она запечатлелась среди вилл, накинув полупрозрачный халат розового оттенка.

«Выгодно подчеркнуты ноги! Как говорится: редчайший кадр в коллекции Волочковой! Прекрасное фото!», — писали пользователи Сети.

больше по теме Оделась в белое: Волочкова отправилась в ресторан в топе с перекрестными бретелями и шортах Балерина отдыхает с таинственным возлюбленным на Мальдивах.

Напомним, со своим нынешним возлюбленным Анастасия познакомилась в прошлом году в нотариальной палате. Он младше балерины на семь лет. Правда, лицо Олега Волочкова по-прежнему скрывает.

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