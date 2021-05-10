«Познакомьтесь»: Наргиз стала бабушкой во второй раз

Певица Наргиз Закирова вновь стала бабушкой. Внука ей подарила дочь Лейла и зять Трой Миллер. Малыш, которого назвали Леви Лесли Визи, родился в клинике Нью-Йорка. Счастливая бабушка поделилась снимком из роддома в своем Instagram.

«Сегодня я стала бабушкой второй раз! Познакомьтесь с моим внуком Леви Лесли Визи», — написала Наргиз.

Фанаты поздравили 50-летнюю артистку.

«Как классно, родился новый человек! Поздравляю от души! Примите поздравления!», — писали пользователи Сети.

Напомним, первого внука певице подарила ее старшая дочь Сабина. Несмотря на статус бабушки, Наргиз вновь готовится выйти замуж. В прошлом году она получила предложение от члена своей команды Антона, который младше ее на 11 лет. этот брак для артистки станет четвертым.

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