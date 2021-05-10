Крымские каникулы: Стриженова в платье с юбкой-колоколом подчеркнула талию на отдыхе

Екатерина Стриженова знакома многим, так как с малых лет снимается в кино, а также ведет разные передачи. Последние годы она является ведущей «Доброго утра» и передачи «Время покажет». Стоит отметить, что в 53 года артистка может похвастаться моложавым видом. Также она всегда подбирает элегантные и сдержанные образы. А для эфиров луки звезде помогают подбирать стилисты. А вот в обычной жизни она демонстрирует наряды, которые ей приглянулись.

На днях Екатерина приехала в Крым. Сначала она поделилась кадрами, сделанными в Севастополе. Отметив День Победы, телеведущая продолжила путешествие. 10 моя она поделилась кадром, на котором позировала на фоне моря. На побережье она сидела за столиком. Артистка облачилась в приталенное платье с юбкой-колоколом цвет индиго и лимонной куртке. Стриженова наслаждалась солнечной погодой.

«Когда есть солнце — есть жизнь», — заявила звезда.

Она также рассказала, что уже два дня не видела своего внука Петю. Телеведущая успела соскучиться по мальчику. Однако она находит, чем поднять себе настроение. Вечером Екатерина отправилась в ресторан, где отведала блюда русской кухни.

Поклонники восхитились летним нарядом артистки. Многие отметили, что яркие цвета ей идут. «Такая леди», «Классный образ», «Цвет омлета, крутой», «Екатерина, как вы хороши», «Очень красивая», «Катенька, хорошо отдохнуть», «Кажется, что молодеете на глазах», «Такая красотка», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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