«Шикарная»: Королева запечатлелась на яхте, блеснув «ложбинкой греха»

Недавно Наташа Королева и Тарзан отдыхали на Мальдивах. Подробностями отпуска артистка делилась со своими фанатами в личном микроблоге. Теперь же пара отправилась в Майами, где у певицы живет мама Людмила Порывай. В своем Instagram звезда показала фото, на котором позировала на яхте.

Королева нарядилась в спортивный короткий топ и шорты, а поверх накинула свободный плащ. Но даже его крой не помог ей спрятать роскошные формы.

«Шикарная! Обожаю Вас! Моя самая любимая певица!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в начале года Королева и Тарзан выпустили совместный трек «Гори, гори», клип к которому снимали на Занзибаре.

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