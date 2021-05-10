«Есть такие диагнозы, которые не обсуждают»: Киркоров и Слава заступились за Бузову

Известный адвокат Екатерина Гордон нелестно высказалась о телеведущей и обвинила ее в пиаре на неподобающей теме. Однако за девушку сразу вступились друзья и коллеги.

Ольга Бузова не так давно оказалась в больнице. Майские праздники она провела под капельницами. Несколько дней было неизвестно, ни где находится девушка, ни что с ней случилось. Потом артистка вышла на связь в соцсети. Она отходила от наркоза и с трудом разговаривала. Но накануне 9 мая ее уже выписали из клиники. День Победы она смогла отпраздновать дома. Примечательно, что свой диагноз она не назвала.

Из-за этого поползли разные слухи. Так Алиана Устиненко из «Дома-2» осудила ее за хайп на операции. Осталась недовольна ее поведением и юрист Екатерина Гордон.

«Вся эта тайна вокруг „сложнейшей операции“ заставила многих думать, что это передоз после массового трипа в день рождение Киркорова, которого в нашей палате все называют „Королем“. Люди… что происходит?!» — написала она.

Гордон заявила, что нужно говорить все, если начали, или молчать, а не спекулировать на теме здоровья. Сама Ольга в соцсети заявила, что теперь знает, кто ее друзья, а кто враги. Она не стала называть имен, но заверила, что все плохое, что о ней написали, это бред. Спустя несколько дней заступились за телеведущую ее друзья. Певица Слава раскритиковала Екатерину.

«Если вы такие все умный и интеллектуальные, что вы новости такие читаете, еще и комментируете??? Читайте научный труды!! Или мож тоже пиарчик за счет Оли?! И вообще, есть такие диагнозы, которые не обсуждают. Не дай Бог вам оказаться на ее месте. И вообще, вы злая и фотка отстой», — написала она.

Не остался в стороне и Филипп Киркоров, который тоже оказался завязан в эту историю. Он заверил, что обожает тех, кто лезет в чужое дела.

«Дорогая Катерина, Вы так осведомлены о состоянии передоза… возможно, после того, как сами замазали свой носик в белом и теперь везде мерещится аналогичные „истории“… Жаль, что вам и другим „кокосовым“ экспертам из вашей палаты не суждено побывать на истинных Королевских праздниках… у нас на столах самая вкусная еда и напитки, а то, что вы ищете у нас нет. Столько зависти, желчи в вашем посте, что прямо жаль вас. И ваш „так называемых пиар“ с постами и привлечением самых цитируемых людей в них — давно неактуальный метод», — заявил певец.

Более того, он согласился со Славой и заверил, что у Гордон неудачное фото. Хотя она просто позировала в платье в цветочек.

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