«Исключительно вдвоем»: невестка Валерии в бикини позировала в объятиях любимого

В первый день нового года певица Валерия впервые стала бабушкой. Внучку ей подарил младший сын Арсений и его жена Лиана. Несколько дней назад молодые родители крестили свою дочь, в потом и вовсе решили устроить себе романтический отдых в Абу-Даби. Селин оставили в Москве с нянями и бабушками. В своем Instagram Лиана поделилась кадрами с отдыха. Она позировала в объятиях мужа, облачившись в бикини.

«Как же важно проводить время исключительно вдвоем. Решили постоянно так делать. Люблю тебя, Арсений», — написала Шульгина.

больше по теме «Любить»: сын певицы Валерии публично продемонстрировал страсть с женой Пара раскрепостилась на отдыхе в столице Арабских Эмиратов.

Напомним, что недавно молодая мама нарвалась на шквал критики. Хейтеры обвинили ее в том, что она оставила маленькую дочь одну. За невестку вступилась и сама Валерия, дав отпор нерадивым пользователям Сети.

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