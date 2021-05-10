«Спасибо, что были неравнодушны»: ведущий шоу «Маска» обратился к поклонникам

Больше недели назад, в воскресенье, 2 мая, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск второго сезона шоу «Маска». Но проект все никак не отпускает своих поклонников. В соцсетях все еще идет обсуждение деталей выпусков и разоблачений. Телезрители признаются, что по-новому посмотрели на уже известных артистов, за жизнью которых теперь следят в Instagram.

Ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров признался, что очень благодарен каждому за внимание к проекту.

«Хочу выразить благодарность всем зрителям шоу «Маска», 2 сезон. Спасибо, что вы были так неравнодушны к проекту и судьбам участников. Спасибо за ваше полное погружение в этот мир! Сезон получился гиперэмоциональным, музыкальным, душевным! Он еще подарил мне новых друзей», — написал Вячеслав Макаров.

По тональности его поста многим могло показаться, что ведущий «Маски» прощается с шоу. Но нет. В финале публикации он дал понять, что продолжение следует. А в ближайшее время на суд поклонников Вячеслав Макаров готовится представить песню, которую исполнил в дуэте с одним из участников первого сезона шоу «Маска».

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