«Комсомольская правда» продала «Экспресс газету»

У старейшего таблоида России «Экспресс газеты» теперь новый владелец. Медиагруппа «Комсомольская правда» продала издание Валерию Бурцеву, который уже руководит несколькими десятками крупных СМИ страны. Обе стороны считают сделку чрезвычайно выгодной. Об этом пишет «Комсомольская правда».

«Медиагруппа сосредоточится на развитии бренда «КП». В частности, мы планируем запустить спортивный сайт. Поэтому и приняли решение о продаже проекта «ЭГ» на выгодных коммерческих условиях», — сказал первый заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда» Владислав Гемст.

Напомним, что «Экспресс газета» — еженедельник, с тиражом почти полмиллиона экземпляров. Первый его номер вышел в ноябре 1993 года. За почти 30-летнюю историю издание заслужило любовь и уважение читателей во многих странах, в том числе в Германии, США, Канаде и других странах.

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