В пудровых тонах: Рудковская в пышной юбке из фатина и жакете появилась на вечеринке Перминовой

Светская львица посетила праздник, который беременная модель устроила в честь будущего ребенка. Такие вечеринки популярны в США.

Яна Рудковская не так давно вернулась из отпуска. Две недели жена Евгения Плющенко отдыха а с семьей на Мальдивах. Она не скрывает, что ей нравится жить на широкую ногу. Даже на курорте девушка не упускала возможности примерить наряды люксовых брендов. А оказавшись дома, светская львица воссоединилась с маленьким сыном Арсением. Малышу нет и года, поэтому его в поездку родители брать не стали.

Но Яна не привыкла сидеть на одном месте. 10 мая она отправилась на вечеринку, которую устроила Лена Перминова. Знаменитая модель находится на последних сроках беременности. Для нее этот ребенок будет четвертым. Девушка устроила бэби шауэр — праздник в честь будущего малыша. На природе были организованы столы, красиво сервированные посудой и вазами, а также создано несколько зон для фотосессий.

Рудковская для такого случая выбрала элегантный монохромный наряд в пудровых тонах. Она предстала в пышной юбке из фатина и приталенном жакете. Дополнили образ открытые ботильоны в сетку и кожаная сумка в форме шара. А вот Пермионова подчеркнула округлившийся живот, надев платье цвета золота с большим бантом сзади.

Поклонники восхитились красотой вечеринки и элегантным нарядом Яны. «Лена просто картинка!», «Боже, какие все красивые. Такие стильные. Какое красивое мероприятие», «Яна такая леди», «Очень красиво и платье необыкновенное!», «Как красиво оформлено», — прокомментировали пост подписчики. К слову, этим вечером Перминова объявит пол ребенка. У нее уже подрастают двое сыновей и дочка.

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