«Тюрин раздробил мне кости на стопе»: Мария Максакова рассказала об издевательствах бывшего мужа

Оперная вокалистка боялась, что он убьет и ее, и детей.

Экс-солистка Мариинского театра Мария Максакова решила предать огласке детали своей семейной жизни с Владимиром Тюриным. Звезда вспомнила, как он измывался над ней, узнав, что та хочет от него уйти. Мария и ее сын и дочка стали заложниками неуравновешенного человека. Тюрин запер жену и детей в доме.

«Я пыталась прятаться в одной из комнат, но он вышиб дверь ногой. Он бил меня руками и ногами, куда только попадал. Тюрин раздробил мне кости на стопе и нанес черепно-мозговую травму. Он долго меня мутузил, орал, что-то доказывал. Закончилось это только после того, как он сам устал», — поделилась Мария Максакова.

Как рассказала певица, измывательства продолжались три дня. В какой-то момент за мать попытался заступиться четырехлетний сын Илья. Сначала это помогало, Тюрин отступал, но потом стал отшвыривать малыша.

«Он кидал в нас предметы. Особенно ему нравилось наливать бутылку воды и швырять в меня, когда я держала дочь на руках. Я неоднократно думала, что он не только меня, но и ребенка убьет», — продолжила Мария Максакова.

Из дома она смогла сбежать только, когда подвыпивший супруг крепко уснул.

Между тем, Владимиру Тюрину удалось настроить детей против матери, и после ее отъезда в Киев с новым мужем, ныне покойным Денисом Вороненковым, сын и дочь остались жить в доме отца.

«Сейчас я поняла, зачем он вырвал у меня детей и еще вымогал потом мое согласие на проживание с ним, хотя, казалось бы, это согласие не имеет ни смысла, ни юридической силы, — цитирует Марию Максакову «Фонтанка. ру». — Ему нужны были доводы для домашнего ареста в случае задержания. А как раз два несовершеннолетних иждивенца давали бы ему маневр».

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