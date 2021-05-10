«Бороться с этим бесполезно»: Пласидо Доминго дал интервью Ксении Собчак после обвинений в домогательствах

Великий оперный тенор рассказал об ограничениях, которые распространяются на него в Америке.

Знаменитый испанский тенор, 80-летний Пласидо Доминго стал героем очередного выпуска передачи на YouTube-канале «Осторожно, Собчак». Ксения Анатольевна поговорила с вокалистом на тему животрепещущую тему, особенно на фоне скандала, который спровоцировала актриса Елена Проклова, рассказав о сексуальных домогательствах со стороны известных артистов.

Пласидо Доминго же некоторое время назад стал объектом обвинений в харассменте со стороны нескольких женщин. Ксения Собчак назвала вокалиста жертвой движения MeToo.

«Меня обвинили в том, что не имеет никаких законных оснований, — сказал Пласидо Доминго. — В том, что вообще не обосновано. Я продолжаю повторять: никогда в жизни на меня не поступало жалоб, тем более от женщин. И если бы кто-то мог меня в чем-то упрекнуть, я бы принес извинения».

Вокалист отрицал все обвинения и заявил, что никогда бы не посмел обидеть женщину, поскольку считает, что любая – это, прежде всего, мать.

«Бороться с этим бесполезно, — заметил Пласидо Доминго. — Я решил оставить оба театра [где работал]».

Он отметил, что в США может работать везде, кроме оперных театров, поскольку там действует некий синдикат, поддерживающий женщин и движение MeToo.

«Мне осталось совсем немного в моем возрасте — может быть, год, два. И я могу выступать везде, кроме оперного театра «Метрополитен» в Нью-Йорке, и Лос-Анджелесской оперы», — поделился Пласидо Доминго.

Смотрите также: