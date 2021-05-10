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«Он встал на ноги»: Алиана Устиненко подала иск в суд на бывшего мужа Сашу Гобозова

Экс-участница проекта «Дом-2» потребовала алименты на сына.

«Он встал на ноги»: Алиана Устиненко подала иск в суд на бывшего мужа Сашу Гобозова
Алиана Устиненко. Фото: instagram.com/aliana1001/

Бывшие участники реалити-шоу «Дом-2» Алиана Устиненко и Александр Гобозов запомнились своими скандальными отношениями и тем, что два раза играли свадьбу и столько же раз разводились.

Алиана на протяжении нескольких лет одна воспитывает сына Роберта. Но теперь она намерена привлечь к материальной ответственности за ребенка и Гобозова. Устиненко через суд требует алиментов на сына.

«Пять лет после развода не подавала на алименты, жалела Сашу, считая, что у него нет денег. Но он встал на ноги, имеет хороший доход и обязан помогать своему ребенку. Если бы Александра совсем не было в жизни сына, я бы не подавала на выплаты и порвала бы любые связи с ним», — поделилась Алиана Устиненко.

Кстати, у экс-участницы наладились отношения с бывшей свекровью, мамой Саши Гобозова Ольгой Васильевной. Брюнетка отметила, что она гораздо лучше ладит с родителями бывшего мужа, чем с ним самим.

«Наши матери и отцы заслуживают тепла, заботы и помощи! Тем более в почтенном возрасте», —  цитирует Алиану Устиненко «Стархит».

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