В День матери: Настасья Шубская похвасталась роскошным сюрпризом, который ей устроили муж и сыновья

В России День матери празднуется в конце ноября, а во всем мире – во второе воскресенье самого прекрасного весеннего месяца, мая.

Накануне звездные дивы, ставшие мамами или только готовящиеся к этому статусу, хвастались подарками, которые им преподнесли в этот день их дети и любимые мужчины.

Не осталась в стороне от этого события и модель Настасья Шубская. Брюнетка показала в Instagram, чем ее порадовал муж Александр Овечкин и сыновья Сережа и Илья.

В сторис Настасья разместила фото, на котором запечатлены две огромные вазы, в которым стоят букеты красных роз. Вероятно, один от мужа, а второй – от сыновей. Рядом с одной из ваз – рисунок, который нарисовал Настасье старший наследник, двухлетний Сережа.

Помимо цветов Шубская получила в подарок красивые воздушные шары. Одни из них в форме сердечек с признаниями в любви, а другие – буквы, составляющие слово «мама».

Напомним, в августе этого года Настасья Шубская и Александр Овечкин отметят пять лет со дня бракосочетания. Пара живет дружно, не давая поводов для домыслов о размолвках.

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