«Мы с Темой и Ваней»: Подольская в трендовом костюме дымчато-белого цвета высадила сирень на участке особняка

Певица и ее семья приняли участие в акции «Сад памяти».

Популярная исполнительница и мама двух мальчиков Темы и Вани Наталья Подольская рассказала в Instagram о новой традиции празднования 9 Мая, которая появилась в ее семье.

Звезда с мужем Владимиром Пресняковым и маленькими наследниками приняла участие в акции «Сад памяти», объединяющей поколения.

«В этом году в рамках акции мы с Темой и Ваней высадили эту сирень, как символ Победы и как живой памятник нашим родственникам, прошедшим войну. Присоединяйтесь к акции и вы», — призвала подписчиков Наталья Подольская.

Пост она сопроводила фото, на котором предстала с мужем Владимиром Пресняковым и старшим сыном Темой.

Несмотря на садовые работы на своем участке, где и была высажена сирень, все семейство выглядит очень стильно. Наталья облачилась в трендовый костюм дымчато-белого цвета, состоящий из спортивных брюк и худи. А ее мужчины позируют в модных куртках. Владимир Пресняков выбрал одежду, совпадающую по тону с нарядом жены, а Тема одет более контрастно.

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