«Всплески счастья»: Орбакайте поделилась редкими кадрами с сыном Дени, отдыхающим на яхте

Кристина Орбакайте уже длительное время счастлива с Михаилом Земцовым. У них подрастает дочка Клавдия, которая учится в нью-йоркской школе. При этом девочка много путешествует с мамой и недавно свой день рождения отметила в Москве с родными и друзьями. Как известно, у Кристины также есть старший сын Никита от Владимира Преснякова. Он давно женился и живет самостоятельно, играя со своей рок-группой.

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А вот еще один сын певицы Дени от бизнесмена Руслана Байсарова. Редко появляется на публике, так как зачастую уезжает в другие страны. Однако 10 мая парень отмечает день рождения. По всей видимости, он не смог приехать к маме, поэтому Орбакайте трогательно поздравила его в соцсети. Она поделилась архивным видео, на котором ее наследник отдыхает на яхте и совершает первый прыжок в воду.

«Здесь Дени 12 лет и это его первый смелый прыжок! Сегодня Дени исполняется 23. Пусть все твои смелые поступки и решения сопровождают всплески счастья и одобрительное — „Молодец“», — написала артистка.

На кадрах видно, что мальчик оттягивает момент, когда ему нужно сигануть в воду. Но потом он все же прыгает. Поклонники и друзья восхитились редкими кадрами и присоединились к поздравлениям.

«Какая прелесть — эти воспоминания. Дени, с днем рождения», — написала Алика Смехова. «Кристина , поздравляю тебя мамочка!», — присоединилась Екатерина Стриженова. «С именинником! Отличный парень вырос», — добавил дизайнер Игорь Гуляев. «Как??? Уже 23??? Вот это даааа! Просто невероятно! Как будто вчера с 3-х летним Деником по Диснейленду топали! Поздравляю от души», — добавил Игорь Николаев.

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