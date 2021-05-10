«У них еще не все гладко»: сыновья принцессы Дианы готовят разные речи в честь открытия памятника их маме

На 1 июля – день, когда легендарной принцессе Диане могло бы исполнится шестьдесят лет, намечено открытие памятника ей. Он будет установлен в садах Кенсингтонского дворца, перед домом, где в Лондоне жила Диана.

Как сообщается, торжественное мероприятие обязательно посетит младший сын Дианы, принц Гарри, который со своей супругой Меган Маркл с недавних пор живет в США.

Считалось, что ради такого события, как открытие памятника их матери, принцы Гарри и Уильям закопают топор войны и вместе выступят на церемонии. Но нет. Инсайдеры сообщают, что каждый из сыновей Дианы готовит свою речь в честь открытия памятника маме.

«Каждый из них настоял на том, чтобы приготовить свой собственный отдельный текст», — заявил инсайдер.

Однако, несмотря на царящие между ними разногласия, принцы Уильям и Гарри вместе решали, как должна выглядеть скульптура, посвященная памяти их мамы.

«Конечно, есть надежда, что память о матери поможет восстановить контакт между ними, но сейчас это кажется слишком зыбким. Пока их язык тела говорит о том, что у них еще не все гладко, и они не смогут выступить вместе», — цитирует издание The Sun свой анонимный источник.

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