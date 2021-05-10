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«Переедем в свою квартиру, там и посмотрим»: Оля Рапунцель разозлилась из-за вопросов о детсаде для старшей дочери

Экс-участница «Дома-2» не видит смысла в детском учреждении для Василисы.

«Переедем в свою квартиру, там и посмотрим»: Оля Рапунцель разозлилась из-за вопросов о детсаде для старшей дочери
Ольга Рапунцель. Фото: instagram.com/olyarapunzel/

Бывшие участники реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко воспитывают двух дочерей – трехлетнюю Василису и Софию, которой летом исполнится годик.

Семейство всегда вместе проводит время, стараясь не расставаться с дочками. Поклонников экс-участников проекта «Дом-2» очень волнует, почему старшая наследница пары до сих пор не ходит в детский сад, ведь ей в апреле было три года – пора начинать!

Этот вопрос Ольге Рапунцель задали во время интерактива в Instagram. Молодая мама ответила вежливо, но при этом дала понять, что подобная заинтересованность ее начинает раздражать. Ольга не понимает, зачем Василисе детский садик, если мама всегда дома и не считает ребенка обузой.

«Не принципиально, когда она пойдет в детский сад, — написала в сторис Instagram Ольга Рапунцель. – Знайте, что не все родители готовы отдать своего ребенка в детский сад, а тем более, когда я мама в декрете, моя старшая дочка мне не обуза. Вот когда переедем в свою квартиру, там и посмотрим».

Ольга Рапунцель объяснила, почему не водит дочь Василису в детский сад
Ольга Рапунцель объяснила, почему не водит дочь Василису в детский сад. Фото: instagram.com/olyarapunzel/

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«Дом-2»Дмитрий ДмитренкоОльга РапунцельОля Рапунцель