«Силен своею семьей»: Сергей Безруков высказался о совместной жизни и работе с женой Анной Матисон

Известный артист признался Teleprogramma.prо, что счастлив в браке с 37-летней красавицей-супругой, подарившей ему дочку и сына.

В марте этого года Сергей Безруков и Анна Матисон отметили пятилетие своей совместной жизни. За это время у них родилось двое детей – дочь Мария и сын Степан. Этот брак стал для обоих супругов очень счастливым – Сергея и Анну связывает не только взаимное чувство, но и проекты, которые они воплощают вместе.

«Мужчина как раз силен своею семьей, — отметил Сергей Безруков в беседе с Teleprogramma.prо. — И что бы ни случалось в жизни, это его надежный тыл. Радуют дети, проекты и совместные работы с женой. После нашего фильма по повести Сергея Довлатова «Заповедник» мы работаем над киноальманахом «Папы», который выйдет на экраны страны в следующем году».

Сергей Безруков и Анна Матисон ведут еще и общественную работу. Пара помогает фонду «Подари одну жизнь», который способствует тому, чтобы дети из сиротских учреждение обретали приемных родителей.

«Мы искренне радуемся, когда ребенок действительно находит своих родителей, — поделился Сергей Безруков с Teleprogramma.prо. — Ситуация, при которой столько детей остается в детдомах, конечно, ненормальная для нашей страны. И я думаю, что цивилизованное общество как раз и отличается тем, что в нем нет беспризорников. Все ребята — там в семьях. И я искренне желаю, чтобы так и было и у нас»

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