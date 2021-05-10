«Знать ее не желаю»: коллега Елены Прокловой высказался после ее признаний о домогательствах

Сказочник из «Снежной королевы» не смог скрыть своего раздражения откровениями известной актрисы.

Коллеги актрисы Елены Прокловой уже не первую неделю обсуждают ее признания в программе «Секрет на миллион» телеканала НТВ. Звезда кино откровенно рассказала о домогательствах известного артиста, а так же о том, как во время съемок сказки «Снежная королева» к ней, 12-летней девочке, приставал второй режиссер картины.

Коллега Елены Прокловой, Валерий Никитенко, сыгравший в фильме Сказочника, признался, что ему неприятно слышать из уст актрисы такие откровения.

«Я о Прокловой ничего не хочу слышать. Даже знать ее не желаю», — сказал Валерий Никитенко.

По его словам, эти съемки были замечательными, и хоть уже и прошло много лет, он до сих пор вспоминает о них, как о чуде.

«То, что сейчас происходит с Леной, поверьте, мне абсолютно и глубоко… Просто безразлично. Иногда даже не по себе. Вот и все, что я могу вам сказать», — цитирует Валерия Никитенко «Московский комсомолец».

Напомним, режиссером фильма «Снежная королева», в котором в главной роли – девочки Герды – дебютировала 12-летняя Елена Проклова, был Геннадий Казанский. А его помощницей, вторым режиссером, была женщина, как и три остальные ассистента.

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