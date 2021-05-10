С мужем и сыном: Анастасия Шубская вышла на прогулку по Майами в песочном жакете и легинсах с лампасами

В этом году пара Александра Овечкина и Анастасии Шубской отметит первую годовщину со дня свадьбы. Познакомились хоккеист и модель, младшая дочка актрисы Веры Глаголевой, в 2015 году, спустя год стали мужем и женой. За годы брака у них появилось двое сыновей – двухлетний Сережа и годовалый Илья.

Овечкин уже несколько сезонов является капитаном команды «Вашингтон Кэпиталз» и большую часть времени проводит в Соединенных Штатах. Его жена с детьми живут на две страны – несколько месяцев они провели в России, где у Анастасии живут отец и сестры, и недавно воссоединились с главой семейства.

Шубская и Овечкин стараются больше времени проводить вместе. Накануне они отправились на прогулку по Майами, правда, только со старшим сыном. Малыш Илья, видимо, остался дома с няней. Жена хоккеиста выбрала комфортный и стильный образ – песочного цвета двубортный пиджак она надела на черную футболку, а на ноги выбрала легинсы с лампасами из логотипа Fendi и кроссовки.

Семейство прогулялось по набережной и вышло к центру, где Овечкин взял сына на плечи, и все вместе они запечатлелись на память на фоне местных достопримечательностей.

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