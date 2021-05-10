Оделась в белое: Волочкова отправилась в ресторан в топе с перекрестными бретелями и шортах

Перед длинными майскими выходными 45-летняя балерина Анастасия Волочкова сообщила поклонникам в микроблоге, что помирилась с таинственным бойфрендом по имени Олег. С ним артистка рассталась больше трех месяцев назад, прямо в канун своего юбилея. Но, как считает танцовщица, их чувства смогли победить время и обиды, а потому они снова вместе.

На радостях Волочкова с Олегом улетели отдыхать, снова на Мальдивы. Оттуда балерина шлет фолловерам снимки в купальниках, ежедневно меняя бикини как перчатки. Не забыла экс-солистка Большого театра и про шпагаты – свои коронные элементы она уже продемонстрировала на райском острове не раз.

А вот одетой ее редко видели подписчики. Поэтому непривычным оказалось фото, где Волочкова отказалась от бикини и нарядилась в белое. Она выбрала летний комплект, состоящий из топа с кружевом и перекрестными бретелями и шортах. «На ланч», — сообщила звезда.

Олега рядом не оказалось. Весь День Победы парочка провела в кровати, наблюдая по телевизору за трансляцией Парада на Красной Площади.

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