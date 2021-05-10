В жемчужном блеске: Полина Гагарина вышла на сцену в мини-платье из белых пайеток

Для многих знаменитостей пайетки и бахрома стали любимыми украшениями в декоре концертных нарядов. Да и платья на выход из сверкающих блеском деталей всегда смотрятся выигрышнее обычных. И Полина Гагарина является одной из поклонниц этого вечернего декора, а потому в ее коллекции есть самые разнообразные модели, оттенки и фасоны платьев.

На праздник, посвященный Дню Победы, Полина Гагарина облачилась в белоснежное платье длины мини. В свете софитов наряд отливал жемчужным блеском, выделяя красотку из толпы, а массивные плечи выдавали в Гагариной настоящую модницу — этот акцент в одежде сейчас очень трендовый. В таком образе звезда вышла на сцену, порадовав собравшихся своим выступлением.

Кстати, пайетки любит и другая знаменитость – Татьяна Навка. Олимпийская чемпионка не раз отметилась в платье или брючном костюме, вышитом металлизированными чешуйками.

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