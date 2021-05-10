Стильные выходные: Лорак на отдыхе нарядилась с дочкой в платья с принтом «турецкий огурец»

Певица пока не обнародовала место, где проводит отпуск.

42-летняя певица украинского происхождения Ани Лорак, урожденная Каролина Куек, недолго пробыла в России. Она прилетела в Москву из Мальдив, чтобы посетить день рождения своего кума Филиппа Киркорова. А после сразу же поспешила за границу.

Где именно сейчас отдыхает певица с 9-летней дочкой Софией, она пока не сообщила. Но уже делится снимками с отдыха. На одном из снимков они с наследницей позируют в платьях в вышитым принтом «пейсли», или его еще называют «турецкий огурец».

Разноцветные узоры, пришедшие с Востока предположительно в 18 веке, фантазийные «огурцы» становятся частыми героями модных показов, каждый раз переосмысливаясь разными дизайнерами, но неизменно отсылают к духу бунтарства и свободы.

Ани Лорак как настоящая модница регулярно привносит в свой стиль различные тренды. При этом, в чувстве стиля певице не откажешь – девушка знает, как подчеркнуть достоинства своей фигуры как классическим декором, так и ультрамодными принтами.

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