Пара на диване: Кудрявцева в белой блузке с рукавами-колокол и розовых брюках запечатлелась с мужем

Лера Кудрявцева наконец-то вырвалась на отдых, о котором мечтала несколько месяцев. В январе попасть в Дубай звезда экрана не смогла из-за проблем со здоровьем. Сначала коронавирус, затем перелом крестца нарушили ее планы на Дубай. Но восстановившись и дождавшись длинных майских выходных, девушка сразу же полетела в отпуск.

На арабском курорте девушка отдыхает уже несколько дней. Улетела в Эмираты звезда вдвоем с мужем-хоккеистом Игорем Макаровым, оставив двухлетнюю дочку Машу дома. Пара отлично проводит время друг с другом. Прогулки, пляж, рестораны и гольф – программа получилась насыщенная.

Накануне на вечерний променад Кудрявцева облачилась в белую блузку с рукавами-колокол и розовые брюки. После прогулки пара отдохнула на диване в фойе с видом на залив и город, позируя для фото.

Напомним, за Макарова Кудрявцева вышла замуж в 2013 году. Разница в возрасте между ними составляет 16 лет, но это не мешает супругам в построении гармоничных отношений.

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