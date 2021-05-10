Не до роскоши: Валерия отметила День Победы в фуфайке и рваных джинсах

9 Мая каждые звезды отметили по-своему. Кто-то, как Лариса Долина, – выступая на сцене, кому-то совсем не удалось выйти на улицу – это, например, Ольге Бузовой, а некоторые собрались в тесную дружескую компанию и как следует отметили.

На традиционном празднике у семейства Достман в Лапино появились Александр Буйнов, Максим Галкин с детьми Лизой и Гарри, Ольга Орлова, Иосиф Пригожин и Валерия, Леонид Каневский, Стас и Инна Михайловы и многие другие. Праздник был стилизацией послевоенного времени – многие знаменитости облачились в пилотки, фуражки и фуфайки.

Певица Валерия предстала на вечере в стеганой ватной куртке цвета хаки, которые в этот вечер можно было наблюдать на многих светских львицах, включая хозяйку праздника Иду Достман. Помимо фуфайки, на Валерии были черные джинсы с необработанным и местами рваным краем, а также ботинки в армейском стиле.

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