«Несмотря на собачий холод»: помолодевшая Долина вышла на сцену в мини-платье из зеленых пайеток

65-летняя Лариса Долина не так давно рассказала, что смогла очень сильно похудеть. Но и без признаний эстрадной дивы было заметно, как постройнела и помолодела знаменитость. И, наслаждаясь своими новыми формами, певица стала все чаще наряжаться в короткие юбки и платья, а также выбирать приталенные силуэты.

День Победы Лариса Долина встретила в Ленинградской области. Звезда вышла на праздничную сцену во Всеволжске в платье мини из зеленых переливающихся пайеток и золотистых сапогах-ботфортах. На плечах знаменитости красовалась накидка в пол, выполненная из такой же ткани, что и платье.

«Атмосфера была очень теплой, несмотря на собачий холод! Всех еще раз с праздником!!!», — подписала звезда снимок, который разместила в микроблоге.

Кстати, в Instagram Лариса Долина появилась совсем недавно. До этого следить за новостями из жизни любимой певицы поклонники могли в микроблоге единственной дочки певицы, Ангелины Миончинской. Сейчас в блоге звезды эстрады уже почти 80 тысяч фолловеров.

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