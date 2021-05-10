Без мамы: Лиза Галкина пришла на празднование Дня Победы в цветастой курточке и белых брюках

Девочка повеселилась вместе с папой и братом, участвуя в разных конкурсах и стартах.

День Победы семья Аллы Пугачевой и Максима Галкина отметила порознь. Телеведущий вместе с детьми Лизой и Гарри уехал в соседнюю деревню Лапино к друзьям Александру и Иде Достман, которые по традиции устроили тематический праздник с солдатами, фронтовой кашей и военными песнями.

Каки взрослых, маленьких гостей тоже было много. Специально для них хозяева вечера организовали несколько игровых площадок, чтобы ребята смогли самостоятельно поиграть, пока взрослые, утирая слезы, вспоминали своих родных, воевавших в Великой Отечественной. Лиза Галкина, пришедшая на праздник в белой курточке с цветочным принтом и брюках в тон, смогла сразиться с братом в перетягивании тележки.

Кроме того, дети смогли принять участие в разных квестах, стартах и состязаниях. В финале праздника каждый ребенок запустил в небо алый шарик, а после этого смог наблюдать за фейерверком в мирном небе.

больше по теме В кругу друзей: Галкин показал праздничный салют в честь Дня Победы Телеведущий вместе с детьми от Аллы Пугачевой побывал на стилизованном вечере.

К слову, Аллы Пугачевой среди гостей праздника не оказалось. Очевидно, Примадонна решила в этот эмоциональный день остаться дома.

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