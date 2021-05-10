Открыла плечи и животик: 49-летняя Кудрявцева нарядилась в укороченную блузу и юбку макси

Телеведущая отдыхает с мужем в Арабских Эмиратах и делится яркими снимками.

Знаменитая ведущая шоу «Звезды сошлись» и «Секрет на миллион» на НТВ Лера Кудрявцева, наконец, устроила себе долгожданный отпуск. Отдых в Дубае должен был состояться у звездной блондинки еще в январе, но череда неприятностей отодвинула путешествие надолго.

На курорт Кудрявцева полетела вдвоем с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым. Девушка искренне наслаждается отдыхом, ежедневно радуясь лету и солнцу. И для эффектных прогулок взяла с собой огромное количество нарядов.

На этот раз она вышла в люди в комплекте леопардовой расцветки, украшенном бабочками салатового оттенка. Укороченная блуза с открытыми плечами подчеркнула стройную талию и точеные ключицы, а юбка макси визуально вытянула силуэт красотки.

Еще одним ярким акцентом в образе стала розовая сумочка. Кто-то в комментариях отметил, что она в аутфите лишняя. Но в целом, обратную связь телеведущая получила в основном положительную.

«Красивый наряд только розовая сумочка тут совсем не подходит», «Лере любой наряд хорош», «Шикарная!», «25 лет от силы не больше! Красавица», «Куколка», «Лера, изящная», «Никогда бы не подумала, что леопард может так круто смотреться, класс! И фигура и цвета и краски природы — все прекрасно», — пишут люди.

Совсем скоро Кудрявцева будет отмечать полувековой юбилей. Но по-прежнему ее паспортный возраст никак не отражается ни на лице, ни на фигуре. По наблюдениям многих поклонников, блондинка выглядит на 25-30 лет.

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