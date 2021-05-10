С огоньком: Гагарина в леопардовом платье мини зажигательно станцевала у машины

Певица любит веселиться и не боится показаться смешной перед своими подписчиками в микроблоге.

Певица Полина Гагарина следит за трендами в моде и старается выглядеть стильно даже в повседневности, продумывая, кажется, каждую деталь в наряде.

К примеру, недавно звезда одной из первых в шоу-бизнесе поддержала тренд на сандалии рыбака или, как их еще называют стилисты «Модного приговора», сандалии «дяди Гены» — грубую плетеную модель обуви, пришедшую из мужского гардероба 90-х.

В праздничный майский вечер Гагарина выгуляла платье с леопардовым принтом – расцветкой, которая не теряет своей актуальности уже несколько сезонов подряд. Его певица дополнила высокими грубыми сапогами, а поверх накинула бежевый двубортный тренч.

Пребывая в хорошем настроении, певица устроила танцы вокруг машины, эффектно скинув плащ, а потом прилегла на капот, задрав ногу.

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