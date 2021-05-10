Акцент на ноги: Рудковская пришла на день рождения жены Михайлова в черном жакете и розовой ярусной мини-юбке

Продюсер, бизнес-леди Яна Рудковская недавно вернулась из отпуска с мужем и их старшим сыном из отпуска. Больше года светская львица не была на любимых Мальдивах и вот, наконец, ее желание исполнилось. Отдохнуло звездное семейство в том же отеле, где останавливалось прежде.

По прилете из отпуска Рудковская уже отметилась на нескольких светских тусовках. На 9 мая отправилась поздравлять с днем рождения свою подругу, жену известного музыканта Стаса Михайлова Инну. Возлюбленной звезды исполнилось 48 лет.

«Инне и Стасу, у которого день рождения был накануне, на двоих исполнилось сегодня 100 лет! Потрясающая история любви 2 сердец! Стас — мой земляк, он из Сочи! Для нашей семьи — эта прекрасная пара -пример любви и семейного благополучия!», — написала Рудковская, поздравляя семью Михайловых.

На празднике Рудковская появилась в ярусной мини-юбке розового цвета и лодочках в тон, подчеркнувших красоту загорелых стройных ног продюсера. Верх светская львица предпочла черный – приталенный жакет со сверкающей брошью.

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